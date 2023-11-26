SuperJob: каждый второй работодатель ЯНАО собирается поднять оклады сотрудникам

В ЯНАО большинство компаний повышало зарплаты сотрудникам в течение года, при этом каждый второй работодатель планирует пересмотреть оклады уже после новогодних праздников, сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии