Экс-президент "Спартака" Червиченко: судья благоволил "Локо" в игре с "Крыльями"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что не разделяет эмоций главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова от судейства в матче с самарскими "Крыльями Советов", передает "Советский спорт".
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