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Тульские новости

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Ясногорский суд установил факт увольнения из ликвидированной компании

Ясногорский суд установил факт увольнения из ликвидированной компании

Мужчина был единственным учредителем и директором ООО «Лайт», которое ликвидировали из-за недостоверных сведений в реестре.

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