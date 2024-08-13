Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль проинформировала о том, что разрешение правительства Федеральной Республики Германия на задействование переданной киевскому режиму бронетехники в курском приграничье указывает на неспособность понять население РФ.
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