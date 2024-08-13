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Кнайсль: Правительство Германии не понимает российское общество

Кнайсль: Правительство Германии не понимает российское общество

Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль проинформировала о том, что разрешение правительства Федеральной Республики Германия на задействование переданной киевскому режиму бронетехники в курском приграничье указывает на неспособность понять население РФ.

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Комментарии
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Eduard
Правильно! Немцы и прочие не имеют правр ни на какую помощь для Украины,их территория прмози Европа!
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13 час.

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