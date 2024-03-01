Жители Тулы посмеялись над объявлением с просьбой не парковать машины до утра 30 февраля

В паблике "Тула жесть" пользователи высмеяли объявление от Главного управления администрации по Центральному округу, в котором жителей просят не парковать автомобили из-за работ по уборке снега на улице Николая Руднева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии