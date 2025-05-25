❗️⚡️DRDO готовится к испытаниям бикалиберной 122- / 214-мм высокоточной РСЗО / тактического ракетного комплекса Pinaka MkIII с дальностью 120 км Компания Solar Industries India Ltd.
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❗️⚡️DRDO готовится к испытаниям бикалиберной 122- / 214-мм высокоточной РСЗО / тактического ракетного комплекса Pinaka MkIII с дальностью 120 км Компания Solar Industries India Ltd.