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Россия и Польша договорились по одному вопросу

Россия и Польша договорились по одному вопросу

Reuters: Россия и Польша договорились по транзиту казахстанской нефти в Германию Польская PERN и российская «Транснефть» договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».

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