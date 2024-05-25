Россия и Польша договорились по одному вопросу

Reuters: Россия и Польша договорились по транзиту казахстанской нефти в Германию Польская PERN и российская «Транснефть» договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии