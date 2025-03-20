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Гаврилов: Военные пенсии в России вырастут на 4,5% в октябре 2025 года

Гаврилов: Военные пенсии в России вырастут на 4,5% в октябре 2025 года

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) объявил, что в октябре 2025 года военные пенсионеры в России получат повышение пенсий на 4,5%.

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