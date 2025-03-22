Украшением спортивного мероприятия стало яркое выступление воспитанниц отделения эстетической гимнастики (старший тренер-преподаватель Носова Наталия).
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Украшением спортивного мероприятия стало яркое выступление воспитанниц отделения эстетической гимнастики (старший тренер-преподаватель Носова Наталия).