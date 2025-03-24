Песков: России и США предстоят непростые переговоры по зерновой сделке

Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки ждут непростые переговоры по зерновой сделке. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для его Telegram-канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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