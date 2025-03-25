Husqvarna TC 250 Heritage 2025. Отзыв

Husqvarna TC 250 Heritage - весёлый мотоцикл с передовыми двухтактными технологиями мотора, специально разработанными подвесками, нейтральной управляемостью шасси, высококачественными компонентами и одной из самых крутых ретро-ливрей, которые можно найти на серийном внедорожном мотоцикле.