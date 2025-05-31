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Количество пострадавших из-за ночной атаки БПЛА на Курскую область выросло до 14

Количество пострадавших из-за ночной атаки БПЛА на Курскую область выросло до 14

Последствия удара БПЛА по району в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн Число пострадавших от атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы Курской области увеличилось до 14 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

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