Количество пострадавших из-за ночной атаки БПЛА на Курскую область выросло до 14

Последствия удара БПЛА по району в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн Число пострадавших от атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы Курской области увеличилось до 14 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии