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Регионы России

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В Подмосковье в Серпухове произошёл крупный пожар на производстве одежды

В Подмосковье в Серпухове произошёл крупный пожар на производстве одежды

Огонь охватил ангар с текстилем по адресу городского округа Серпухов, улица Школьная, дом 78А. Ранее в этот день в Подмосковье также зафиксирован пожар в промышленной зоне Бронниц площадью около 3,1 тысячи квадратных метров, где обгорели несколько автомобилей, в том числе бензовозы.

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