В Подмосковье в Серпухове произошёл крупный пожар на производстве одежды

Огонь охватил ангар с текстилем по адресу городского округа Серпухов, улица Школьная, дом 78А. Ранее в этот день в Подмосковье также зафиксирован пожар в промышленной зоне Бронниц площадью около 3,1 тысячи квадратных метров, где обгорели несколько автомобилей, в том числе бензовозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии