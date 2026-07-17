В Подмосковье в Серпухове произошёл крупный пожар на производстве одежды

Огонь охватил ангар с текстилем по адресу городского округа Серпухов, улица Школьная, дом 78А. Ранее в этот день в Подмосковье также зафиксирован пожар в промышленной зоне Бронниц площадью около 3,1 тысячи квадратных метров, где обгорели несколько автомобилей, в том числе бензовозы.