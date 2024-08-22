Юрист Владимирова рассказала о 4-дневной рабочей неделе в ноябре

В первых числах ноября россияне смогут отдохнуть из-за празднования Дня народного единства. Согласно заявлению эксперта Headhunter по трудовому праву Ольги Владимировой, 4 ноября — праздничный день, а 5-8 ноября рабочая неделя будет сокращена до четырех дней.