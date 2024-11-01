Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Макс Максимов
    получается, что я думаю как Шарий... ну и пусть так!"Нам предстоят не...
  • Макс Максимов
    Дружбы точно не будет! Трамп чуть умнее Камалы, тем более усвоил опыт "низвержения". Он будет пытаться восстановить С..."Нам предстоят не...
  • Дмитрий Гурин
    то что в 90-е кто мог, умел и хотел, покупали предприятия, ресурсы и т.д. "за здрасьте" это понятно. Весть вопрос в т...Кланы, кравшие у ...

"Глупую позицию" депутата Хамзаева по поводу хиджабов раскритиковал социолог: "Вызывает смех"

"Глупую позицию" депутата Хамзаева по поводу хиджабов раскритиковал социолог: "Вызывает смех"

"Глупую позицию" депутата Госдумы Бийсултана Хамзаева по поводу хиджабов раскритиковал социолог Илья Ухов: "Вызывает смех".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алатырка
А у нас это не вызывает смеха. Вы с потаканием этим , чего хотите добиться? Мало того, что они у себя определяют особые законы - как и в чем ходить, чем заниматься - так теперь еще и в православные регионы лезут - со свинным рылом в калашный ряд! Может просто им дать возможность жить по доходам и самостоятельно себя обеспечивать? А то кроме как размножаться и указывать русским как жить ничем другим не занимаются.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх