"Глупую позицию" депутата Хамзаева по поводу хиджабов раскритиковал социолог: "Вызывает смех"

Алатырка

А у нас это не вызывает смеха. Вы с потаканием этим , чего хотите добиться? Мало того, что они у себя определяют особые законы - как и в чем ходить, чем заниматься - так теперь еще и в православные регионы лезут - со свинным рылом в калашный ряд! Может просто им дать возможность жить по доходам и самостоятельно себя обеспечивать? А то кроме как размножаться и указывать русским как жить ничем другим не занимаются.