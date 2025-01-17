Белгородские ученые испытали на мышах препарат от редких форм мышечной дистрофии

ТАСС/Кирилл Кухмарь Команда ученых из НИИ фармакологии живых систем НИУ "БелГУ" успешно изучила действие препарата на основе аденоассоциированного вирусного вектора, который предназначен для использования в терапии дисферлинопатий.
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