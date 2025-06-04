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Царьград

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СК завел на мигрантку из Мытищ новое дело за иск о возврате сертификата

СК завел на мигрантку из Мытищ новое дело за иск о возврате сертификата

Следствие расценило подачу судебного иска как новую попытку мошенничества.Следком возбудил новое уголовное дело на Тахмину Самадову - многодетную мать из Мытищ, которой сначала дали жилищный сертификат на 24 миллиона рублей, а затем его отобрали.

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Комментарии
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Eduard
Да какая нам разница многодетная она или нет.Чтр Россия обещала всех в мире многодетных семей квартирами одаривать,совсем чекнулись.Кормилии СССР,а благодарность вы их видите.У них свои республики,там пусть им квартирки и выдают.
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1 д.
Eduard
Гнать их вообще надо этих&quot;тронских лошадок&quot;!
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1 д.
Eduard
Корейцы есть!
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1 д.
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