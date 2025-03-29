Учёные создали сверхпроводник будущего — он работает без меди и при «высокой» температуре

Группа исследователей из Национального университета Сингапура совершила прорыв в материаловедении: они разработали первый за 40 лет сверхпроводник на основе никеля, который сохраняет свои свойства при температуре около минус 233°C — без использования меди и давления.
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