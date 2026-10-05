Сухость и першение: почему после включения отопления может болеть горло

Боль и неприятные ощущения в горле после начала отопительного сезона не всегда связаны с простудой. О влиянии сухого воздуха на слизистые и способах уменьшить дискомфорт врач-терапевт Кристина Радина и врач-инфекционист Марият Мухина рассказали Life.