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Сухость и першение: почему после включения отопления может болеть горло

Сухость и першение: почему после включения отопления может болеть горло

Боль и неприятные ощущения в горле после начала отопительного сезона не всегда связаны с простудой. О влиянии сухого воздуха на слизистые и способах уменьшить дискомфорт врач-терапевт Кристина Радина и врач-инфекционист Марият Мухина рассказали Life.

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