Астрологи назвали два знака Зодиака по китайскому гороскопу, кому весь 2024 год будет сопутствовать успех и удача

Они считают, что есть условия для удачи. В год Деревянного дракона, считают российские астрологи, единственный мифологический символ китайского гороскопа разгуляется не на шутку, построив ряд знаков по своему усмотрению.
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