Царьград
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Царьград

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Единственный боинг отдан на заклание: Новая провокация в стиле Бучи

Единственный боинг отдан на заклание: Новая провокация в стиле Бучи

По данным источников Царьграда, Украина готовится провернуть новую провокацию в стиле Бучи, чтобы обвинить Россию в истреблении мирного населения.

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Комментарии
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Сергей
Зеленая тварь должна СДОХНУТЬ!!!! Медленно и страшно подыхать должен зелевафлик!!!!!!!!!!
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14 час.

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