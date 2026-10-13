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ИА Реалист

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Банковские ведомства усиливают контроль за ИИ

Банковские ведомства усиливают контроль за ИИ

МОСКВА (ИА Реалист). Банковские регуляторы США и Европы усиливают проверки использования искусственного интеллекта в финансовом секторе, опасаясь, что автономные ИИ-агенты и новые модели кибератак могут подорвать глобальную финансовую стабильность.

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