Дочь Седоковой про отношения с отчимом Янисом Тиммой — заговорила про хейт и драки

Алина честно обо всем рассказала. Анна Седокова с дочерью Алиной instagramАнна Седокова — многодетная мать, однако сейчас она воспитывает лишь младшего сына Гектора, появившегося на свет в 2017-м году от бизнесмена Артема Королева, потому что дочери с ней не живут.