Врач Арзамасцев рассказал, что зеленые фрукты и овощи помогут похудеть к лету

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Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Москве 24» рассказал, что ускорить процесс избавления от лишнего веса к летнему сезону могут помочь зеленые овощи благодаря высокому содержанию клетчатки.