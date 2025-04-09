Врач Арзамасцев рассказал, что зеленые фрукты и овощи помогут похудеть к лету

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Москве 24» рассказал, что ускорить процесс избавления от лишнего веса к летнему сезону могут помочь зеленые овощи благодаря высокому содержанию клетчатки.
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