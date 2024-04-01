Ефимов: инвесторы восстановят 19 зданий в рамках программы льготной аренды

В столице с 2012 года работает программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в данный момент в её рамках восстанавливают 19 зданий.
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