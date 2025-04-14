Популярный певец высказался о высоком гонораре Михаила Ефремова после выхода на свободу: «Скандал работает на ценник»

Незадолго до освобождения Михаила Ефремова из колонии в Белгородской области стало известно, что артист не только вернётся к работе, но и, вероятно, станет одним из самых высокооплачиваемых актёров в стране.
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