Некая приличная дама, владелица милого шпица, работающая в одной небедной конторе, на праздники взяла долгожданный отпуск.
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Представляю его морду,увидев дерьмецо!!!!:)))))))))
Награда нашла героя :))
Да, представляю себе радость нашедшего эту ценнсть.
Да, круто.