Циклон «Волкер» принес в Петербург очередные дожди. Какая погода ждет горожан в выходные?

В конце рабочей недели Петербург будет находится между двумя циклонами — «Ульрихом» и «Волкером», из-за которых в городе ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди.
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