Как в «тюменской матрешке» решают проблему мигрантов: не то воспитание и неприятие русской культуры

В России начали ужесточать миграционную политику из-за громких скандалов с иностранцами. Регионы «тюменской матрешки» одни из первых в стране начали вводить запреты на работу мигрантов в самых «чувствительных» отраслях экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии