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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Как в «тюменской матрешке» решают проблему мигрантов: не то воспитание и неприятие русской культуры

Как в «тюменской матрешке» решают проблему мигрантов: не то воспитание и неприятие русской культуры

В России начали ужесточать миграционную политику из-за громких скандалов с иностранцами. Регионы «тюменской матрешки» одни из первых в стране начали вводить запреты на работу мигрантов в самых «чувствительных» отраслях экономики.

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