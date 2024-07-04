Подлодка «Великие Луки» в рамках испытаний погрузилась на глубину 180 м

Погружение подводной лодки «Великие Луки» на глубину 180 метров в рамках заводских ходовых испытаний обеспечили Корабли Балтийского флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 4 июля на официальном интернет-портале.
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