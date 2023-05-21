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DM: На Канарских островах нашли мертвым британского туриста

DM: На Канарских островах нашли мертвым британского туриста

На Канарских островах обнаружили мертвым британского туриста, который пропал в местном аэропорту перед вылетом на родину, об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

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