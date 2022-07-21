Налоговая инспекция напоминает о необходимости применять контрольно-кассовую технику

Налоговая инспекция напоминает о необходимости применять контрольно-кассовую технику

Налоговой инспекцией проводятся контрольные мероприятия в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территориях торговых пространств, отрасли общественного питания и в местах массового отдыха граждан на подведомственной Инспекции территории.

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