В Киеве объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон папы Римского

КИЕВ, 27 апреля, ФедералПресс. Экс-советник второго президента Украины Олег Соскин заявил, что отказ американского лидера Дональда Трампа от встречи с Владимиром Зеленским после похорон папы римского был обусловлен недоверием к главе киевского режима.