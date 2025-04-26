В Киеве объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон папы Римского

КИЕВ, 27 апреля, ФедералПресс. Экс-советник второго президента Украины Олег Соскин заявил, что отказ американского лидера Дональда Трампа от встречи с Владимиром Зеленским после похорон папы римского был обусловлен недоверием к главе киевского режима.
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