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ФедералПресс

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В Киеве объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон папы Римского

В Киеве объяснили срыв встречи Трампа и Зеленского после похорон папы Римского

КИЕВ, 27 апреля, ФедералПресс. Экс-советник второго президента Украины Олег Соскин заявил, что отказ американского лидера Дональда Трампа от встречи с Владимиром Зеленским после похорон папы римского был обусловлен недоверием к главе киевского режима.

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