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В Кузбассе прошел финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности среди старшеклассников

В Кузбассе прошел финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности среди старшеклассников

В Кемеровском государственном университете состоялись финальные испытания для кузбасских старшеклассников в рамках XVII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон».

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