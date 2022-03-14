В Кузбассе прошел финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности среди старшеклассников

В Кемеровском государственном университете состоялись финальные испытания для кузбасских старшеклассников в рамках XVII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон».
В Кемеровском государственном университете состоялись финальные испытания для кузбасских старшеклассников в рамках XVII Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон».
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