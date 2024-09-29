Российская армейская авиация без остановки уничтожает скопления украинских оккупантов на Курском фронте: так, отряд «Смуглянки» снова выявил и навёл авиацию на скопление сил врага в лесу в приграничных районах.
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