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ВКС России без остановки уничтожают скопления оккупантов на Курском фронте (ВИДЕО)

ВКС России без остановки уничтожают скопления оккупантов на Курском фронте (ВИДЕО)

Российская армейская авиация без остановки уничтожает скопления украинских оккупантов на Курском фронте: так, отряд «Смуглянки» снова выявил и навёл авиацию на скопление сил врага в лесу в приграничных районах.

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