Силуанов обсудил мировую экономику с главами G20 в Эшвилле

Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял участие в обсуждениях на встрече "Группы 20" в Эшвилле. 31 августа и 1 сентября он участвовал в сессиях по мировой экономике, мерам стимулирования роста и урегулированию долга.
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