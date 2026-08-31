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Царьград

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Силуанов обсудил мировую экономику с главами G20 в Эшвилле

Силуанов обсудил мировую экономику с главами G20 в Эшвилле

Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял участие в обсуждениях на встрече "Группы 20" в Эшвилле. 31 августа и 1 сентября он участвовал в сессиях по мировой экономике, мерам стимулирования роста и урегулированию долга.

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