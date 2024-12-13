Ах, какой чудесной будет пятница, 13-е, потому что наш прекрасный мудрый мир "подстелил соломки" и выкатил волшебные праздники именно сегодня: ✨ День сожжения своих проблем, записанных на бумаге ✨ День горячего какао ✨ День первых снежинок ✨ День ванильного неба ✨ День рождественского свитера ✨ День булочки с шафраном ✨ Фестиваль огней и возрождения ✨ День скрипки Ну готовый же сценарий, ну? Можно одним махом отметить все эти даты (правда, с шафрановыми булочками придется, видимо, повозиться).