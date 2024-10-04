Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке бронежилетов ВС РФ

Стало известно, какое имущество оказалось под арестом. Суд в Москве принял решение наложить арест на имущество родственников обвиняемых по делу о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны.
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