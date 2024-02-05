На Сахалине сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Южно-Сахалинску в ходе мероприятий, проводимых в рамках мониторинга миграционной ситуации в областном центре, выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.