На Сахалине сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Южно-Сахалинску в ходе мероприятий, проводимых в рамках мониторинга миграционной ситуации в областном центре, выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.
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