В Приморье 17 населенных пунктов остаются без света полностью или частично

В 17 населенных пунктах Приморья полностью или частично отсутствует электроснабжение. Об этом на совещании губернатора Приморского края Олега Кожемяко с главами и руководителями муниципалитетов доложил министр энергетики и газоснабжения региона Андрей Леонтьев.