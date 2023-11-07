В Приморье 17 населенных пунктов остаются без света полностью или частично

В 17 населенных пунктах Приморья полностью или частично отсутствует электроснабжение. Об этом на совещании губернатора Приморского края Олега Кожемяко с главами и руководителями муниципалитетов доложил министр энергетики и газоснабжения региона Андрей Леонтьев.
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