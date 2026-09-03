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Царьград

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Куриный переполох: Зачем люди тащат птиц в МФЦ и что будет, если не зарегистрировать курятник

Куриный переполох: Зачем люди тащат птиц в МФЦ и что будет, если не зарегистрировать курятник

По всей стране в МФЦ потянулись люди с курами на руках - кадры с "птичьей регистрацией" мгновенно разлетелись по соцсетям.

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