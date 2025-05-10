В Шуе нашли уникальный крест с Никитой Бесогоном

Уникальность находки подчеркивается археологами, отмечающими крайнюю редкость подобных артефактов.Во время археологических работ в городе Шуя, на территории Крестовоздвиженского комплекса, была обнаружена редкая находка - нательный крест с образом Никиты Бесогона, святого, жившего в эпоху раннего христианства.