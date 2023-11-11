Во Владимирской области треть школ работает без медкабинетов

Во Владимирской области не хватает медиков для работы в образовательных учреждениях.На днях Общественная палата Владимирской области обсудила тему детского здравоохранения, в том числе организацию медицинских кабинетов в школах и детских садах.
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