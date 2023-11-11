Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Что особенно поражает, так это фатальная неспособность понять причины конфликта и неизбежный вариант его завершения. ...Бывший главком НА...
  • Александр Кандарицкий
    Какая-же она хорошенькая, эта мартышка!Вызовет лишь хаос...
  • Elena Guseva
    Хоть бы про наш городок не забыли...Одесса, Николаев,...

Во Владимирской области треть школ работает без медкабинетов

Во Владимирской области треть школ работает без медкабинетов

Во Владимирской области не хватает медиков для работы в образовательных учреждениях.На днях Общественная палата Владимирской области обсудила тему детского здравоохранения, в том числе организацию медицинских кабинетов в школах и детских садах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх