В Татарстане 9 сентября начнут работу участковые избирательные комиссии. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
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