Дворцовые интриги Лондона: Судьба Карла III и борьба за корону Юлия ЧинковаНедавняя информация о состоянии здоровья короля Великобритании Карла III всколыхнула британское общество и вызвала оживленные обсуждения в СМИ.
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