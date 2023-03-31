Российский губернатор рассказал о похоронах вагнеровца на Аллее славы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о похоронах вагнеровца на городской Аллее славы. По сообщению Развожаева, родившегося в Севастополе бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Тюнина похоронили на кладбище «Кальфа».