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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матвей Сафонов: «Бывает, что пропускаешь два мяча после двух ударов это футбол. Мы любим его за то, что в нем нельзя все контролировать»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Брестом» (1:0) в 4-м туре Лиги 1 рассказал, за что любят футбол.

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