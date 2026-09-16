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Судебный пристав помог потушить загоревшийся автомобиль в Рубцовске

Судебный пристав помог потушить загоревшийся автомобиль в Рубцовске

Огонь удалось остановить и не дать ему распространиться дальше Поездка домой едва не закончилась серьезным происшествием для двух женщин на федеральной трассе в Рубцовске.

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