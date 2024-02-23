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Ингвар Коротков: Вся глобалистская верхушка - это психопаты с безумной ненавистью к человечеству

Ингвар Коротков: Вся глобалистская верхушка - это психопаты с безумной ненавистью к человечеству

Как сказал один мудрый комментатор - мы плывем со связанными руками. Да, это так. Но плывем успешно.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Чтобы понять происходящее, надо представить нашу планету с её жизненными ресурсами, и набросились на неё мириады жрущих её животных, жрут и гадят. И распихивают друг друга, дерутся, одни наползают на других. На вершину вскарабкалась Америка, теперь мы стараемся её подмять под себя. Задача - успеть обожрать всё скорее других. Путин впереди. И Америка с Китаем впереди. Впереди большая схватка за передел огорода.
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2 час.
ШКИПЕР
Храм ЕБН построен при Медведеве .
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25 мин.
Александр Павлов
Чтобы &quot;столько лет устоять в этой своре и уцелеть&quot;, надо быть своим среди них. Или виртуозно играть эту роль. Но среди своры дураков нет, и если бы они почуяли малейший подвох, давно сместили бы его или подменили. Поэтому остаётся лишь гадать, кто он и с кем.
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2 мин.

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