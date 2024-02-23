Ингвар Коротков: Вся глобалистская верхушка - это психопаты с безумной ненавистью к человечеству

Чтобы понять происходящее, надо представить нашу планету с её жизненными ресурсами, и набросились на неё мириады жрущих её животных, жрут и гадят. И распихивают друг друга, дерутся, одни наползают на других. На вершину вскарабкалась Америка, теперь мы стараемся её подмять под себя. Задача - успеть обожрать всё скорее других. Путин впереди. И Америка с Китаем впереди. Впереди большая схватка за передел огорода.

Александр Павлов

Чтобы "столько лет устоять в этой своре и уцелеть", надо быть своим среди них. Или виртуозно играть эту роль. Но среди своры дураков нет, и если бы они почуяли малейший подвох, давно сместили бы его или подменили. Поэтому остаётся лишь гадать, кто он и с кем.