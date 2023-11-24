МЧС: Всего КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли 750 россиян

КПП «Рафах», который действует на границе сектора Газа и Египта за период, прошедший за период с начала обострения конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС пересекли 750 граждан Российской Федерации.
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